© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala partecipa all'incontro "Il Patto per il Lavoro di Milano nel Ventennale della Legge Biagi". Intervengono, tra gli altri, Gabriele Albertini, già sindaco di Milano e Alessia Cappello, assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico.Palazzo Reale, Sala degli Specchi, Piazza del Duomo, 12 (ore 10)L'assessora alla Partecipazione Gaia Romani interviene alla conferenza stampa "Un 2023 da Urban".Palazzo Marino, Sala stampa "Franco Brigida", Piazza della Scala, 2 (ore 12)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)Il Sindaco Giuseppe Sala partecipa all'accensione delle luminarie di Corso Buenos Aires. so o presenti l'assessora alle Attività Produttive Alessia Cappello, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli; il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri; il presidente della Rete associativa vie della Confcommercio milanese Gabriel Meghnagi; il direttore Italia del Gruppo Enel, Nicola Lanzetta.Piazza Oberdan/via Spallanzani (ore 18:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana, partecipa all'evento "Il sistema abitativo cambia passo". Intervengono, tra gli altri, l'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco; il presidente del Consiglio regionale Federico Romani; il ministro del Turismo, Daniela Santanchè e il presidente del Senato, Ignazio La Russa.Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci, via Filzi, 22 (ore 9:30)Incontro "Le mafie in Lombardia: le nuove strategie delle organizzazioni criminali e il pericolo della rimozione pubblica", organizzato dal gruppo regionale del Pd. Intervengono, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio regionale lombardo Emilio Del Bono, la Segretaria regionale del Pd lombardo Silvia Roggiani, il Capogruppo dem in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e Nando Dalla Chiesa, Presidente della Società Scientifica Italiana degli Studi su Mafie e Antimafia (SISMA) e Presidente onorario di Libera.Sala Pirelli, Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 17)VARIEProcesso in appello bis su caso Mps a carico di Viola e Profumo, attesa sentenza.Corte d'appello, via Feguglia, 1 (ore 9:30)MF banking & fintech day 2023. Challenger & Fintech: a che punto è la Road Map?. Intervengono, tra gli altri, Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale, Banca d'Italia; Maurizio Bernardo, Presidente, AssoFintech; Luca Daniele, CFO, Telepass.diretta streaming g (ore 10)Conferenza stampa di inaugurazione per "Il Battello di Babbo Natale". Intervengono Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipess e Gianfranco Comincioli, presidente Coldiretti Lombardia.Motonave Volta, pontile funicolare di viale Geno, Como (ore 10:30)Terza tappa del ciclo di incontri "La costituzione aperta a tutti". All'evento è presente anche il Presidente emerito della Corte costituzionale, Marta Cartabia.Associazione Kayròs Onlus – Comunità per giovani in difficoltà, via XV Martiri, 26, Vimodrone (ore 11)Inaugurazione della stazione di ricarica Atlante presso Citylife.GUD Milano, Via Stratos, 5 (ore 11)Visita istituzionale del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ad alcuni dei principali luoghi simbolo della cultura del territorio. Ad accompagnarla, il Vicepresidente del Senato, il senatore Gian Marco Centinaio.Piazza San Pietro in Ciel d’Oro (ore 12:15)"Varietà Manzoni", evento multidisciplinare organizzato dagli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per celebrare la chiusura dell'anno manzoniano. Presenti, tra gli altri, l'Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali e l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi.Palazzo Cusani, via del Carmine, 8 (ore 18)Incontro "Economia, lavoro e carovita", con il senatore Antonio Misiani, Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato e Segreteria Nazionale PD, per parlare della legge di bilancio del governo.Circolo PD Niguarda F.Rigoldi, via Hermada, 8 (ore 18:30)Incontro con i Giovani Democratici milanesi con la deputata dem e vicepresidente della Commissione Esteri Lia Quartapelle, la vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo, il segretario di Sinistra Italiana e deputato Nicola Fratoianni e l’eurodeputata del Movimento Cinque Stelle Laura Ferrara che presenterano la loro mozione contro la fornitura di armi leggere al governo egiziano.Arci Bellezza, via Giovanni Bellezza 16/A (ore 18:30) (Rem)