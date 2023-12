Business news: Fmi, ad Argentina serve piano di stabilizzazione "forte e credibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julie Kozack, direttrice di comunicazione del Fondo monetario internazionale (Fmi), ha affermato che l'Argentina ha bisogno di un piano di stabilizzazione "forte, credibile e sostenuto" per affrontare le sfide macroeconomiche. "È necessario un piano di stabilizzazione forte, credibile e politicamente sostenuto per affrontare in modo duraturo gli squilibri macroeconomici e le sfide strutturali dell'Argentina, proteggendo allo stesso tempo, ovviamente, i più vulnerabili della società", ha affermato Kozack nel quadro della consueta conferenza stampa offerta dall'organismo a Washington. Per quanto riguarda la Banca centrale (Bcra), ha sottolineato: "L'inflazione è, ovviamente, uno di quegli squilibri e richiede una Banca Centrale forte e credibile per ridurre l'inflazione". (Was)