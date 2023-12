Argentina-Italia: Bernini, auguri di buon lavoro a Milei e Villaruel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le elezioni generali dell'autunno l'Argentina ha dato "una grande prova di democrazia" e dato vita a un governo che ha "tutte le condizioni" per rafforzare le già solide relazioni con l'Italia. Lo ha detto la ministra dell'Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, oggi a Buenos Aires per rappresentare il governo italiano all'insediamento di Javier Milei come presidente dell'Argentina. "I più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente argentino Javier Milei, e al vicepresidente Victoria Villaruel", ha scritto Bernini in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "Un vero onore per me essere oggi alla Casa Rosada a rappresentare il nostro Governo. L'Argentina ha fornito una grande prova di democrazia. Quando i cittadini si esprimono con l'esercizio del voto occorre sempre rispettarne gli esiti. I nostri due Paesi hanno un rapporto speciale e un profondo legame storico e culturale, rafforzato dalla presenza in Argentina della più grande comunità d’italiani all’estero. Inoltre abbiamo vedute convergenti su molti dossier internazionali". Milei, ha proseguito, "si è presentato agli elettori con un programma che mira a un forte rinnovamento del Paese. Le sue idee hanno raccolto il consenso di una parte consistente degli argentini desiderosi di cambiamento. Non registro motivi perché questo rapporto così stretto e proficuo per entrambi possa allentarsi, anzi vedo le condizioni per un rafforzamento".(Com)