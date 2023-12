Business news: Territorio Esequibo, Maduro assegna a Pdvsa compito di sfruttare gas, petrolio e miniere locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ordinato alle compagnie energetiche nazionali di creare una divisione speciale per la Guayana Esequiba, la regione ricca di risorse naturali oggetto di un contenzioso internazionale con la Guyana. Maduro, si legge in una nota della presidenza, ha ordinato a Petroleos de Venezuela (Pdvsa) e alla Corporación Venezolana de Guayana (Cvg), di "creare le divisioni Pdvsa Esequibo e Cvg Esequibo", concedendo loro le "licenze operative per l'esplorazione e lo sfruttamento del gas, del petrolio e delle miniere". L'annuncio segue la celebrazione del referendum consultivo con cui, domenica, i venezuelani hanno confermato la rivendicazione di sovranità di Caracas sul Territorio Esequibo. Una iniziativa che ha sollevato obiezioni della Guyana, che chiede di risolvere il contenzioso presso gli organi di giustizia internazionali, ma anche degli Stati Uniti. (Vec)