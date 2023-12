Business news: Argentina, Milei nomina presidente e vice presidente del Banco Nacion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, ha nominato Daniel Tillard e Dario Wasserman come futuri presidente e vicepresidente del Banco Nacion, l'istituto di credito più grande del paese, oggi di proprietà statale. È quanto fa sapere l'ufficio del presidente, al termine di una nota che dà conto di una riunione di alcuni dei membri del governo che si insedierà il 10 dicembre. Economista, Tillard ha al suo attivo incarichi dirigenziali in diversi istituti finanziari. Su tutti, vengono citati gli otto anni alla guida della banca provinciale della "sua" Cordoba (Bancor), incarico abbandonato nei giorni scorsi, con l'incedere delle voci che lo accostavano al partito di Milei, La Libertà avanza (Lla). I media argentini mettono in evidenza il rapporto di fiducia che Tillard ha stabilito con il governatore della provincia di Cordoba, quel Juan Schiaretti che si era candidato alla presidenza e che, dopo la sconfitta al primo turno, avrebbe dato sempre più segnali di intesa con Milei, portandosi dietro voti che potrebbero risultare determinanti per sostenere l'azione di governo in parlamento, visto che Lla non ha maggioranza in nessuna delle due camere. (Abu)