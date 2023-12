Sanità: a Tivoli nascerà un nuovo ospedale, da Regione Lazio 200 milioni per Tiburtino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, già nella prossima riunione di giunta, è pronta ad avviare la procedura, con uno stanziamento di 200 milioni di euro, per realizzare il nuovo policlinico Tiburtino, nel territorio di Tivoli, a pochi chilometri dall'ospedale San Giovanni Evangelista, colpito la notte di venerdì da un incendio, in cui sono morte 3 persone. Il progetto rientra nella programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, approvato dalla giunta regionale giovedì scorso, che aumenta di 169 posti letto l'offerta sanitaria nel Lazio, rispetto alla precedente programmazione. Il piano prevede infatti la realizzazione di cinque nuovi ospedali entro il 2026: Latina, Golfo, Rieti, Acquapendente e lo stesso Tiburtino per un investimento complessivo di oltre 960 milioni di euro. La nuova struttura sarà edificata a Bagni di Tivoli, una frazione del Comune alle porte di Roma. (segue) (Rer)