Francia: ministro Lavoro, difficile che domani venga respinta legge su immigrazione

- Il ministro del Lavoro francese, Olivier Dussopt, non crede che la legge sull'immigrazione possa venire respinta già domani con la mozione preliminare, prima dell'esame all'Assemblea nazionale. Parlando all'emittente "Franceinfo", Dussopt ha spiegato che un'eventuale bocciatura del testo sarebbe un “rifiuto della discussione”. Ciò significherebbe, secondo il ministro, "che i parlamentari che chiedono più controlli alle frontiere voterebbero una mozione di reiezione che chiede invece l'eliminazione delle frontiere". Dussopt ha menzionato i "tanti deputati, penso in particolare al gruppo dei Repubblicani che da mesi, se non da anni, chiede discussioni, dibattiti, una legge, iniziative", sulla questione del controllo delle frontiere. “Entrare nel dibattito, fare proposte, è il modo migliore per essere utili”, ha proseguito.(Frp)