Incendio ospedale Tivoli: De Priamo (Fd'I), cordoglio per vittime rogo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Nell'esprimere "il massimo cordoglio alle famiglie delle vittime dell'incendio nell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, auspichiamo che, oltre a far luce sulle cause del rogo, venga approntato quanto necessario per non lasciare una porzione di territorio scoperta dal servizio ospedaliero". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Un ringraziamento particolare va agli uomini del corpo dei Vigilj del Fuoco, ai volontari e al personale preposto che hanno prestato i soccorsi - aggiunge De Priamo -. Questo drammatico evento deve far riflettere sulle condizioni generali in cui da anni versa il sistema sanitario del Lazio. Siamo certi che la risposta del Presidente della Regione Lazio sarà immediata ed efficace e punterà al risanamento delle strutture ospedaliere del territorio regionale". (Com)