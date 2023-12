Sanità: Regione Lazio, 3 milioni per servizi teleassistenza a fragili territori montani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nuove tecnologie possono aiutare a rendere le aree interne, in particolare quelle montane, dei luoghi più vivibili e dove non è necessario percorrere decine di chilometri per fruire di un servizio - dichiara l'assessore Regimenti -. La teleassistenza può rappresentare un valore aggiunto per farsi carico delle esigenze di soggetti fragili e con patologie croniche che non possono spostarsi dai loro luoghi di residenza. Il ripopolamento della montagna non può che partire da un sistema di welfare in grado di garantire cure e assistenza a tutti", conclude. (Com)