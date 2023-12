Medio Oriente: Hamas, colpiti militari e veicoli delle forze israeliane a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Brigate Qassam, braccio armato del movimento islamista palestinese Hamas, hanno attaccato un gruppo di almeno 15 militari e vari obiettivi delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito oggi le stesse Brigate, citate dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", spiegando di aver preso di mira: cinque carri armati israeliani, un mezzo corazzato e tre bulldozer a Shujaiya, a est di Gaza City; quattro carri armati Merkava e un bulldozer militare in via Al Jalaa', a Gaza City; un gruppo di 15 militari a nord-est di Khan Younis, nel sud dell'exclave palestinese; un numero non specificato di militari israeliani, due carri armati Merkava e un bulldozer militare, nel campo profughi di Jabalia, a nord della Striscia. (Res)