Ucraina: comandante Syrskyi, situazione su fronte orientale resta difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sul fronte orientale in Ucraina resta difficile, con le truppe russe che avanzano lungo tutta la linea del fronte. Lo ha affermato su Telegram il comandante del gruppo militare orientale Oleksandr Syrskyi, dopo un incontro con i responsabili delle unità operative nell'area. Il comando ha analizzato la situazione e considerato le opzioni per ulteriori azioni. Syrskyi ha tuttavia evidenziato come l'esercito ucraino garantisca la stabilità della difesa sul fronte oriental. (Kiu)