Mes: no della Lega mentre Forza Italia apre a ratifica, opposizioni all'attacco

22 luglio 2021

- Il Patto di stabilità “è lontano dall'essere concluso, e anzi vi do una notizia: penso proprio che il 14 dicembre non discuteremo di Meccanismo europeo di stabilità. Spiego perché: il ministro Giorgetti ha fatto giustamente presente che è in calendario, ma esistono provvedimenti che vengono prima". Non ha dubbi il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ospite de “Il caffè della domenica”, su Radio 24. "La posizione della Lega è nota, pensiamo sia uno strumento superato, ma aspetteremo di capire le indicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito", continua il parlamentare, a proposito dei provvedimenti di ratifica dell’accordo recante la modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità. Provvedimenti il cui esame è previsto, nell’Aula di Montecitorio, appunto giovedì prossimo 14 dicembre. Parole che non coincidono, all’interno della maggioranza, con quelle del presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, secondo cui una eventuale approvazione del Meccanismo europeo di stabilità può essere utile per permettere all’Italia di avere risposte positive sulla riforma del Patto di stabilità. Per il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ospite della trasmissione “In mezz’ora”, su Rai3, il Meccanismo europeo di stabilità “è un pezzo di un ragionamento ampio. Il prossimo Consiglio europeo deve affrontare le modifiche del bilancio europeo ed altri dossier rilevantissimi - osserva Fitto -, abbiamo la trattativa immediatamente dopo sul Patto di stabilità, le cose vanno raccordate”. Sulla stessa lunghezza d’onda di Fitto è il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, secondo cui c’è la “necessità di inserire la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità in una cornice più ampia, per fare un ragionamento di sistema che comprenda le politiche strategiche europee, non per parti separate. Per questo, è giusto attendere il prossimo Consiglio europeo e le evoluzioni sulla revisione del Patto di stabilità”. Le opposizioni, dal canto loro, vanno all’attacco. “Prendere in ostaggio il Meccanismo europeo di stabilità in vista del nuovo Patto di stabilità è un errore. L'Italia, unico Paese a non aver ancora ratificato il Trattato, si rivela agli occhi dell'Europa inaffidabile e con sempre meno forza negoziale. La maggioranza la smetta di traccheggiare, di porre veti in Ue e di indebolire il nostro Paese. Ratifichiamo il Mes, basta con questa buffonata", commenta su X (ex Twitter) Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. (Rin)