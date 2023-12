Medio Oriente: Israele approva piano da 4,5 miliardi di euro per ricostruire zone confine Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Israele ha approvato oggi un piano da 18 miliardi di shekel israeliani (4,51 miliardi di euro) per ricostruire, riabilitare e ripristinare le comunità al confine con la Striscia di Gaza, distrutte dall'attacco del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo cui il quadro, finanziato dal 2024 al 2028, sarà guidato da un piano che sarà pubblicato entro 100 giorni. Netanyahu ha dichiarato che "non si tratta soltanto di ricostruire le comunità, le città, i kibbutz, ma anche di farle prosperare e fiorire per le generazioni a venire", fornendo assistenza agli sfollati e investendo nell'istruzione, nell'occupazione, nel benessere, nell'agricoltura, nelle imprese e in altri settori. (Res)