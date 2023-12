Spagna-Marocco: giovedì incontro tra ministri Esteri Albares e Burita per rafforzare relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, incontrerà giovedì prossimo a Rabat l'omologo marocchino, Naser Burita, con l'obiettivo di compiere progressi nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. E' quanto indicato da fonti diplomatiche all'agenzia di stampa "Europa Press". Si prevede che i due ministri riesamineranno i progressi compiuti nell'attuazione della tabella di marcia concordata nell'aprile 2022 in occasione dell'incontro tra il presidente del governo, Pedro Sanchez, ed il re del Marocco, Mohammed VI a seguito dell'approvazione da parte della Spagna del piano di autonomia marocchina per il Sahara occidentale. L'agenda di Albares a Rabat prevede anche un incontro con gli imprenditori per rafforzare le relazioni economiche e commerciali che sono cresciute notevolmente dopo il riavvicinamento tra i due Paesi. (Spm)