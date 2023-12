Ucraina: Zelensky incontra presidenti di Paraguay e Uruguay a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Buenos Aires per la cerimonia di insediamento a capo dello Stato dell'Argentina di Javier Milei, ha incontrato diversi leader sudamericani. Sul proprio profilo X, Zelensky ha affermato di aver avuto una riunione con l'omologo del Paraguay, Santiago Pena, ringraziando il Paese "per il suo decisivo sostegno all'Ucraina nell'ambito delle organizzazioni internazionali". Zelensky e Pena hanno discusso della "formula di pace dell’Ucraina". "Abbiamo già tenuto tre incontri di successo di consulenti per la sicurezza nazionale e la politica estera. Contiamo che il Paraguay si unisca all'attuazione della Formula di Pace. Ci auguriamo di vedere il maggior numero possibile di paesi dell’America Latina ai prossimi colloqui sulla Formula di Pace che si terranno in Svizzera nel gennaio 2024", ha spiegato Zelensky. I due hanno anche discusso "delle modalità per sviluppare il commercio tra Ucraina e Paraguay. Ho anche invitato il presidente Pena a visitare l’Ucraina". (segue) (Kiu)