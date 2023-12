Energia: Serbia, inaugurato interconnettore gas con Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Serbia, Bulgaria e Azerbaigian, rispettivamente Aleksandar Vucic, Rumen Radev, e Ilham Aliyev, insieme al capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia, Emanuel Ziofre, hanno messo oggi in funzione l'interconnessione del gas Serbia-Bulgaria. La cerimonia si è tenuta presso la stazione di servizio Trupale vicino a Nis. La ministra dell'Energia e delle Miniere Dubravka Dedovic Handanovic ha dichiarato che si tratta di un progetto internazionale molto importante e vasto per posizionare la Serbia sulla mappa del gas europea. La ministra ha aggiunto che questo progetto è importante per l'approvvigionamento di gas della Serbia centrale e orientale, per l'approvvigionamento di gas dell'Europa centrale e orientale, ma anche per l'ulteriore gassificazione della parte meridionale della Serbia e di città come Nis, Pirot, Dimitrovgrada e Bele Palanka. "Siamo riusciti in un solo anno a terminare i lavori e a concordare, prima di tutto, con i nostri amici dell'Azerbaigian sulla fornitura di gas, ma anche a coordinarci con i nostri amici della Bulgaria per collegarci e connetterci al confine tra i due Paesi", ha detto la ministra. (segue) (Seb)