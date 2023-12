Energia: Serbia, inaugurato interconnettore gas con Bulgaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro Radev ha dichiarato che la messa in servizio dell'interconnettore del gas tra la Serbia e la Bulgaria sta cambiando la mappa energetica dell'Europa, perché l'infrastruttura r"appresenta una garanzia di diversificazione e sicurezza dell'approvvigionamento non solo per i nostri due Paesi, ma per l'intera regione, e non è un caso che la Commissione europea lo abbia riconosciuto come un progetto di reciproco interesse", ha affermato Radev. (Seb)