Cultura: Regione Lazio, 17,7 milioni per servizi e museo enogastronomico

- La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, assegnando, per il prossimo triennio, un totale di 17.740.000 euro per i servizi culturali e di valorizzazione culturale, previsti dalla legge numero 24 del 2019. "Con questa decisione sosterremo per la prima volta progetti innovativi premiati anche attraverso il principio della sostenibilità finanziaria, in modo da aiutare realtà che sappiano vincere la sfida del mercato: stiamo parlando di risorse fondamentali per spingere il settore delle industrie culturali del Lazio", ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Simona Baldassarre. (segue) (Com)