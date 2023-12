Roma: Ama, a piazza Navona spazzamento e differenziata per "festa befana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a piazza Navona sbarca la raccolta differenziata dei rifiuti per un Natale all'insegna della sostenibilità ambientale. E' scattato, infatti, il servizio presso gli stand allestiti per la "Festa della Befana" che avrà quest'anno per la prima volta passaggi mirati, ripetuti tutti i giorni fino alla fine dell'evento. Lo comunica in una nota Ama. Tre gli orari di raccolta: dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21 presso ogni singolo stand, e dopo l'1 di notte presso i 4 punti di ritiro posizionati agli angoli della piazza. Eco-informatori aziendali hanno consegnato nei giorni scorsi agli operatori del mercatino natalizio i calendari con le modalità, gli orari di raccolta e le varie frazioni riciclabili: imballaggi in carta e cartone; contenitori in plastica, metallo, alluminio, oltre ai materiali non riciclabili. (segue) (Com)