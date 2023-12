Roma: Ama, a piazza Navona spazzamento e differenziata per "festa befana" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio straordinario si affianca ai presidi fissi con operatori Ama addetti allo spazzamento e allo svuotamento dei cestini getta-carte durante l'intero orario di apertura degli stand della "festa della Befana": presidio raddoppiato durante i giorni festivi e prefestivi in cui si prevede più affluenza di romani e turisti. Per il presidente di Ama, Daniele Pace "l'azienda sta intensificando i servizi di pulizia e spazzamento in tutti i quadranti cittadini, soprattutto in questi giorni e in vista delle prossime festività natalizie. I servizi di pulizia ad hoc e il potenziamento della raccolta differenziata mirata, per la prima volta quest'anno con passaggi giornalieri ripetuti, presso gli stand della Festa della Befana a piazza Navona consentiranno di garantire il decoro per tutta la durata dell'evento anche a quest'area meta tradizionale di famiglie e bambini", conclude Pace. (Com)