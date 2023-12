Medio Oriente: ministro Esteri Giordania, Israele ha subito una "sconfitta strategica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza "non può essere vinta. Israele ha già subito una sconfitta strategica". Lo ha detto oggi Ayman Safadi, ministro degli Esteri della Giordania, parlando al Forum di Doha, in corso nella capitale del Qatar fino a domani, 11 dicembre. Safadi ha aggiunto: "Israele ha creato una quantità di odio che perseguiterà questa regione (...) definirà le generazioni a venire, e quindi sta danneggiando il suo stesso popolo così come sta danneggiando tutti gli altri nella regione". (Res)