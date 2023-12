Sanità: a Tivoli nascerà un nuovo ospedale, da Regione Lazio 200 milioni per Tiburtino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aumenteranno in misura consistente i posti letto sia a Roma che in tutte le province. Questo risponde ad un'esigenza, quella di governare la nostra sanità, in un'ottica non più romanocentrica, garantendo ai territori un'assistenza e una qualità del servizio che assicurino la dignità e il rispetto per i pazienti e per gli operatori sanitari", ha dichiarato giovedì scorso il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione dell'approvazione da parte della giunta della programmazione della rete ospedaliera. "Finalmente, dopo dieci anni, si torna a programmare: con la rete ospedaliera 2024 - 2026, supereremo la media di 3 posti letto ogni mille abitanti. Rispetto al passato si tratta di posti effettivi e reali, per soddisfare un fabbisogno che riguardava in modo omogeneo tutta la Regione - continua Rocca -. Nei prossimi anni di governo faremo ancora di più: attraverso la costruzione di ben 5 nuovi ospedali - moderni, tecnologici e confortevoli- a Roma e nei territori, incrementeremo ulteriormente i posti letto. E' un impegno, un dovere morale che avverto in ogni scelta, ogni giorno di lavoro, per fornire risposte rapide e concrete ai bisogni dei cittadini e di chi dedica professionalità, impegno e passione per la salute pubblica", conclude Rocca. (segue) (Rer)