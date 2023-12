Argentina: Milei, inflazione verso il 15 mila per cento annuo se non si interviene con tagli drastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uscente dell'Argentina ha lasciato una "inflazione potenziale del 15 mila per cento", e occorrerà fare tutti gli sforzi possibili per evitare la "catastrofe". Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, nel discorso di insediamento celebrato sulla scalinata del Congresso. L'amministrazione di Alberto Fernandez ha creato le basi per un'inflazione "annuale del 15mila per cento", ha detto Milei denunciando una emissione senza controllo della moneta per garantire le ingenti quote di debito emesse dalla Banca centrale. "Lotteremo con le unghie e con i denti per sradicarla", ha detto il presidente dando a questo capitolo la "massima priorità". "Occorrerà fare tutti gli sforzi possibili per evitare una simile catastrofe che porterebbe la povertà sopra la quota del 90 per cento e l'indigenza sopra il 50 per cento". Non c'è dunque "alternativa allo choc", ha proseguito Milei. "Naturalmente avrà una ripercussione negativa sul livello di attività, l'occupazione, i salari reali, la quantità di poveri". (Abu)