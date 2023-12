Rieti: Carrozzoni nuovo coordinatore provinciale di Fd'I, Trancassini "buon lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Rieti, Matteo Carrozzoni, è il nuovo coordinatore provinciale. "Rivolgo i miei migliori auguri per il nuovo incarico a Matteo Carrozzoni, un uomo di unità che lavorerà con grande impegno per il bene della comunità reatina”, dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito nel Lazio, Paolo Trancassini, sul palco del congresso provinciale di Fratelli d’Italia a Rieti, nella sala dei Cordari. "È una grande emozione essere qui con voi oggi, in questa sala, dove tutto è cominciato. Ricordo quando Giorgia Meloni mi incaricò di fondare Fratelli d’Italia a Rieti, incontrai Daniele Sinibaldi che non conoscevo e quello fu l’inizio di una storia meravigliosa, fatta di grande impegno, di sfide importanti e traguardi raggiunti - aggiunge Trancassini -. Quella di oggi è anche un’occasione per fare un bilancio di questi anni di lavoro e tracciare la rotta per il futuro. Voglio ringraziare - prosegue Trancassini- il Coordinatore provinciale uscente Daniele Sinibaldi per il grande lavoro svolto in questi anni per il partito sui territori. Siamo riusciti a creare una squadra di eccellenza di cui sono orgoglioso, che finalmente sta avvicinando questa provincia a Roma, al centro dell’attenzione della politica", conclude. (Com)