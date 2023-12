Sport: da Regione Lazio oltre 10 milioni, al centro l'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, con l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, è riuscita a prevedere un significativo impegno finanziario per la programmazione sportiva del 2024, stanziando oltre 10 milioni di euro. Un lavoro di programmazione, quello dell’assessorato allo Sport, che con una visione precisa delle politiche sportive, si è impegnata per una pianificazione dal 2023 al 2027 che mette al centro l’inclusione. Grande attenzione per le famiglie, i giovani e le persone diversamente abili. Inoltre, verranno preventivati finanziamenti allo sport nelle scuole e nelle università, garantendo un bonus per favorire l’accesso alla pratica delle attività. Le discipline sportive, quindi, vengono messe al centro della Regione Lazio sostenendo tramite contribuiti, gli Enti di promozione sportiva, dando supporto a manifestazioni di carattere Regionale e ad eventi organizzati dalle Federazioni che abbiano la caratteristica di avvicinare le persone a nuove discipline. (segue) (Com)