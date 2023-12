Sport: da Regione Lazio oltre 10 milioni, al centro l'inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, su una somma di oltre 4 milioni di euro, che riguardano gli stanziamenti in conto capitale per il 2024, circa 2 milioni e 880 mila euro, vengono destinati all’impiantistica, anche all’aperto, in un’ottica di sostenibilità ambientale. Attenzione, anche, per uno degli eventi sportivi più importanti della Capitale: i Campionati Europei di Atletica Leggere 2024, dove sono stati messi a disposizione circa 500 mila euro per la promozione e la realizzazione. "Siamo riusciti a prevede un significativo impegno finanziario per la programmazione sportiva del 2024. Grazie alla creazione di un assessorato allo Sport, voluto dal presidente Francesco Rocca, siamo in grado di stabilire un percorso alla cui definizione lavoriamo dal nostro insediamento, rimarcando la nostra visione delle politiche sportive", spiega l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Investiremo le somme disponibili in coerenza con gli indirizzi programmatici, con un occhio di riguardo all’inclusione, alle famiglie, ai giovani e alle persone diversamente abili. Non lasciando indietro i grandi eventi legati allo sport, come i Campionati Europei di Atletica Leggere 2024 di Roma", conclude l'assessore Palazzo. (Com)