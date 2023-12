Difesa: Rauti a Milano con Associazione Nazionale Alpini per ricordare i caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario Isabella Rauti ha partecipato oggi a Milano - in rappresentanza del Ministro della Difesa On. Crosetto - alle commemorazioni degli alpini e di tutti i soldati caduti in guerra e in pace, organizzate - come ogni anno - dall’Associazione Nazionale Alpini (ANA). La giornata si è aperta con la cerimonia dell’alzabandiera, a seguire la Santa Messa, celebrata in Duomo, ed il corteo di Alpini - in armi e in congedo - lungo le vie del centro di Milano fino al Tempio della Vittoria per la deposizione della corona in onore dei Caduti. Nel suo intervento, la Senatrice Rauti ha ringraziato gli Alpini, “custodi di memorie e di valori patriottici, che interpretano il culto del ricordo in modo dinamico, attraverso l’azione ed il forte impegno sociale. Sono decine di migliaia, infatti, le ore di volontariato offerte dalle penne nere in favore dei gruppi più vulnerabili; impegno che rende il cappello alpino uno dei simboli più benvoluti dagli Italiani, sinonimo di spirito di servizio e di generosità ”. “Il mondo della Difesa - ha proseguito la Senatrice Rauti - è pienamente consapevole di poter contare sempre sul prezioso sostegno fornito dai volontari dell’Associazione Nazionale Alpini in ogni emergenza e nelle calamità naturali, fianco a fianco - nei dispositivi della Protezione Civile - con le Truppe Alpine dell’Esercito e gli altri corpi militari. Gli Alpini contribuiscono anche ai progetti di cooperazione civile-militare in favore delle popolazioni locali realizzati dai nostri contingenti nelle missioni internazionali di pace e stabilità”. Il Sottosegretario ha sottolineato infine l’importante azione formativa svolta dall’Associazione Nazionale Alpini nelle scuole e nei campi scuola per promuovere nei giovani i valori del rispetto degli altri e dell’ambiente e la passione per la montagna, metafora verticale di ogni sfida. Il Sottosegretario era accompagnata dal Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, Comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito e dal Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Ing. Sebastiano Favero. (Com)