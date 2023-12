Aerospazio: Aurigemma in Giappone per sviluppo aziende Lazio, settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, su mandato dell'amministrazione e del presidente Francesco Rocca, da domani sarà in missione in Giappone, in occasione della giornata mondiale dello spazio, insieme a Lazio Innova, alla consigliera diplomatica della regione Lazio, Silvia Chiave, alle società Arca Dynamics, Gmspazio, Miprons, Imt srl, Progetti speciali italiani Srl, che si occupano di aerospazio, elettronica avanzata, satelliti, cybersecurity, e alle facoltà di Ingegneria Aerospaziale di Tor Vergata e della Sapienza. "L'obiettivo è quello di consolidare le relazioni industriali, accademiche e scientifiche con il Giappone, a seguito dell'evento del 6 aprile scorso, svolto sempre in Giappone, dove si è rilanciato il partenariato tra i due Paesi - dichiara Aurigemma -. Si tratta di un settore di importanza strategica per l'Italia e anche per la nostra regione, che conta delle eccellenze in tale ambito: l'occasione è utile anche per valutare possibilità di crescita e sviluppo delle nostre aziende", conclude Aurigemma.(Com)