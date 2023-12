Argentina: Milei si insedia ufficialmente come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Javier Milei è ufficialmente il nuovo presidente dell'Argentina. Milei ha recitato la formula di giuramento dinanzi alla vicepresidente uscente, Cristina Fernandez de Kirchner e ha quindi ricevuto la fascia e il bastone presidenziali dal predecessore, Alberto Fernandez. La cerimonia tenuta come da tradizione nel Parlamento, si è chiusa con la proclamazione ufficiale di Milei come presidente. Come anticipato dagli organizzatori, Milei non terrà il discorso di insediamento nell'emiciclo, ma nella scalinata antistante la piazza del Parlamento. Il cerimoniere ha chiesto ai presenti di rimanere al proprio posto, richiesta accolta con qualche brusio dall'aula. Milei e Villaruel avevano prima di tutto firmato il libro d'onore (il nuovo presidente con lo slogan con cui ha centrato la campagna elettorale "Viva la libertà"). (Abu)