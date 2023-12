Germania: capo di Stato maggiore Difesa, dobbiamo prepararci a una guerra di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve “abituarsi all'idea che, un giorno”, potrebbe dover condurre “una guerra di difesa” di fronte al riarmo della Russia. In questa prospettiva, le Forze armate (Bundeswehr) e “la società nel suo insieme” devono riconoscere “la necessità di una deterrenza” ancora più forte. È quanto dichiarato dal capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale di corpo d'armata Carsten Breuer, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Breuer, la Bundeswehr “non è ancora nella posizione adeguata” per difendere la Germania e la Nato, perché soffre di “strutture che rendono quasi impossibili decisioni rapide e mirate”. Inoltre, per anni lo strumento militare della Germania si è concentrato sulla gestione delle crisi internazionali e “ne paga il prezzo ora che la difesa nazionale e dell'Alleanza atlantica sono di nuovo al centro dell'attenzione”. Con riguardo alla possibile rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti e alle sue critiche nei confronti della Nato, Breuer ha affermato: “È finito il tempo in cui in Europa potevamo dire che ci tiriamo indietro e lasciamo fare gli americani. Noi europei dobbiamo essere chiari su come ci difendiamo a vicenda come alleati”. Il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco ha poi auspicato “una maggiore consapevolezza che il mondo ideale in cui alcuni vorrebbero credere non esiste più”. Infine, il generale Breuer ha affermato: “Desidero armonia per la Germania, ma anche un più attenzione a ciò che potrebbe distruggerla”. (Geb)