Ue: Tajani domani a Bruxelles per Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari esteri dell’Unione europea. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il Consiglio, presieduto dall’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, inizierà i propri lavori con uno scambio di opinioni con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sull’aggressione russa contro l’Ucraina. Seguirà un confronto tra i ministri degli Esteri dei 27 sulla situazione in Israele e in Medio Oriente e sulla regione saheliana. Tra i temi in agenda anche la dimensione di politica estera della sicurezza economica. La riunione sarà preceduta da un incontro informale con il ministro degli Esteri armeno, Ararat Mirzoyan. A Bruxelles sarà presente anche il ministro degli Esteri dell’Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, che, con il collega armeno, è stato protagonista nei giorni scorsi di una prima intesa bilaterale che dovrebbe portare, auspicabilmente, a un vero trattato di pace tra i due Paesi in tempi brevi. (Com)