Medio Oriente: forze Israele, Brigata di fanteria Golani combatte nel cuore di Gaza City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata di fanteria Golani delle Forze di difesa di Israele (Idf) sta combattendo contro il movimento islamista palestinese Hamas nel quartiere Shejaiya, a Gaza City, dove finora ha scoperto diverse armi e circa 15 tunnel, e ucciso numerosi membri del gruppo islamista. Lo hanno riferito le Idf pubblicando un filmato su X (ex Twitter). Nei giorni scorsi, inoltre, la Brigata si è scontrata con un gruppo di presunti membri Hamas che hanno aperto il fuoco da una scuola di Shejaiya, dotata di trappole esplosive, cercando di attirare i soldati israeliani in un'imboscata. Le Idf hanno affermato di aver ucciso i presunti membri di Hamas in seguito a una battaglia. (Res)