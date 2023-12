Reddito cittadinanza: Schifone (Fd'I), basta gioco delle "tre carte" del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei far presente al Movimento cinque stelle, che ha fatto del reddito di cittadinanza la propria bandiera, che l'unica cosa "agevolata" è stato lo sfratto che gli hanno dato gli italiani alle urne, decretando la bocciatura delle loro politiche scellerate. Ricordiamo poi che questo strumento non era stato pensato e ideato dai grillini solo come un sussidio fine a se stesso, ma come un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. A questo scopo infatti erano stati assunti anche i navigator - proprio per aiutare i percettori del reddito di cittadinanza nella ricerca attiva del lavoro -, ma evidentemente loro sono stati gli unici ad aver trovato occupazione. I numeri, non solo quelli Inps, sono impietosi e non lasciano spazio ad errori né a giustificazioni. Consiglio quindi ai 5 Stelle di sorvolare, evitando di attaccare il presidente Foti e di portare avanti questa ottusa difesa, che sembra oramai essere diventata più un gioco delle 'tre carte'". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Marta Schifone, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera. (Com)