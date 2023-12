Romania: altre otto persone arrivate nel Paese dopo evacuazione da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di otto persone, tra cui cittadini romeni e membri delle loro famiglie, evacuate da Gaza, sono stati portati oggi in Romania. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Bucarest. "Un gruppo di otto persone, cittadini romeni e membri delle loro famiglie, evacuate dalla Striscia di Gaza, è arrivato domenica in Romania", si legge in un comunicato pubblicato sul portale del dicastero. Il gruppo era inizialmente formato da nove persone, che hanno lasciato la Striscia di Gaza il 7 dicembre. Sono stati portati al Cairo, da dove otto persone sono tornate a casa, e una ha scelto di restare in Egitto. Finora sono state evacuate in Romania 288 persone dalla Striscia di Gaza. (Rob)