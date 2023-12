Medio Oriente: Unrwa, "cibo, acqua e carburante vengono usati come armi da guerra a Gaza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cibo, acqua e carburante vengono "sistematicamente usati come armi da guerra" nella Striscia di Gaza, "così come la disinformazione". Lo ha dichiarato il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, in un articolo pubblicato su "Los Angeles Times", aggiungendo: "L'assistenza umanitaria viene negata o consegnata in base a programmi politici e militari di cui le Nazioni Unite non sono a conoscenza". Lazzarini ha inoltre affermato: "Attaccare e cercare di screditare le organizzazioni umanitarie come (l'Unrwa) è un altro mezzo per fare la guerra e compromettere la risposta umanitaria, indebolendo ulteriormente la protezione dei civili e delle infrastrutture civili", sottolineando che "gli aiuti umanitari sono (...) uno strumento di potere e di guerra. A Gaza, l'assistenza umanitaria viene manipolata per servire obiettivi politici e militari: un'altra falla, tra le tante, in questa guerra". (Was)