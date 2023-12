Rai: successo alla Fiera nazionale della piccola e media editoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventi e puntate speciali di programmi radiofonici, dirette di Tg, Gr e programmi delle reti, di RaiPlay, podcast, web, social e oltre 13 ore di dirette streaming sul sito dell’ufficio stampa Rai, hanno animato l'edizione 2023 di "Più libri, più liberi", che chiude con un bilancio di oltre 115 mila presenze. E' quanto rende noto la Rai. Tantissimi visitatori hanno affollato lo spazio Rai, dove si svolgevano gli eventi di Rai Radio3, Rai Radio1, Rai Kids, Rai Radio Kids, RaiPlay Sound, confermando la posizione di centralità dell’Azienda nella promozione e diffusione di cultura, anche nella Fiera nazionale della piccola e media editoria, svoltasi alla Nuvola di Roma. Rai, Main Media Partner, nei cinque giorni della manifestazione ha prodotto e realizzato interviste, dibattiti, approfondimenti, mettendo in primo piano il lavoro di editori, scrittori e intellettuali, offrendo al pubblico un'ampia panoramica delle novità editoriali e delle tendenze culturali del momento. Le presentazioni di libri curate da Rai Libri hanno arricchito ulteriormente l'offerta culturale dell'evento, permettendo al pubblico di entrare in contatto diretto con gli autori e di scoprire nuove opere letterarie. La presenza costante della Rai ha contribuito a consolidare Più Libri Più Liberi come un appuntamento centrale nel panorama culturale italiano. La Rai si conferma come un attore chiave nell'ambito culturale, sostenendo e valorizzando la diversità delle voci e delle prospettive presenti nel panorama editoriale italiano. L'impegno nella promozione della parità di genere è stato evidente nell'incontro finale dal titolo "No women no panel, la misura della democrazia paritaria", che ha chiuso il ricco calendario di eventi organizzati da Rai, sottolineando l'importanza della democrazia paritaria, affrontando il tema delle politiche di genere del servizio pubblico, fuori e dentro lo schermo e promuovendo la partecipazione attiva delle donne nel mondo della cultura, dell'editoria e non solo. (Rin)