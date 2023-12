Argentina: Milei, oggi per il Paese punto di svolta come fu la caduta del muro di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insediamento del nuovo governo rappresenta per l'Argentina un "punto di svolta" paragonabile a quello seguito alla caduta del muro di Berlino. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Javier Milei, nel discorso di insediamento celebrato sulla scalinata del Congresso. Milei ha denunciato le "idee" collettiviste portate avanti negli ultimi decenni in Argentina, frutto di un modello "che l'unica cosa che ha fatto è stato creare povertà, stagnazione e miseria. Un modello secondo cui i cittadini esistono per servire la politica" e non il contario. Un modello, ha aggiunto, "che considera che l'obiettivo di un politico è guidare la vita degli individui in tutti gli ambiti e sfere possibili. Un modello che vede lo Stato come un bottino di guerra da dividere tra gli amici. Questo modello ha fallito, ha fallito in tutto il mondo e specialmente in Argentina". Allo stesso modo in cui "la cadura delmuro di Berlino ha segnato la fine di un'era tragica per il mondo, questa elezione ha segnato un punto di svolta nella nostra storia", ha detto. (Abu)