Medio Oriente: forze Israele, colpiti 22 mila obiettivi a Gaza, Hamas mostra "segni di cedimento"

- Le Forze di difesa d'Israele (Idf) hanno notato "segni di cedimento" da parte del movimento islamista palestinese Hamas, mentre continua l'operazione di terra nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito oggi un ufficiale delle Idf al quotidiano israeliano "The Times of Israel", sottolineando: "L'entità delle distruzioni e dei danni crea problemi di comando e controllo (per il gruppo islamista). Ci sono aree nella Striscia di Gaza che Hamas non controlla più militarmente". L'ufficiale ha affermato: "Nonostante i risultati ottenuti, non siamo vicini alla fine dei combattimenti. Continuiamo a operare intensamente e a lavorare per smantellare interi battaglioni di Hamas", aggiungendo che circa 12 presunti comandanti del gruppo sono stati uccisi in attacchi aerei e altre operazioni militari. (segue) (Res)