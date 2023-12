Mes: Gelmini (Azione), ratifichiamolo, basta con questa buffonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendere in ostaggio il Meccanismo europeo di stabilità in vista del nuovo Patto di stabilità è un errore. L'Italia, unico Paese a non aver ancora ratificato il trattato, si rivela agli occhi dell'Europa inaffidabile e con sempre meno forza negoziale. La maggioranza la smetta di traccheggiare, di porre veti in Ue e di indebolire il nostro Paese. Ratifichiamo il Mes, basta con questa buffonata". Lo scrive su X (ex Twitter) Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. (Rin)