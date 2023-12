Ucraina: Zelensky incontra presidenti di Paraguay e Uruguay a Buenos Aires (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky ha poi avuto un bilaterale con l'omologo dell'Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, ringraziando la nazione sudamericana "e il suo popolo per aver sostenuto la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina". "L’Ucraina sta combattendo una dura battaglia contro gli invasori russi e allo stesso tempo sta lavorando per attuare la Formula di Pace, uno degli strumenti politici chiave per porre fine alla guerra. Ho ringraziato l'Uruguay per aver inviato il suo rappresentante all'ultimo incontro della Formula Pace e ho espresso la speranza che l'Uruguay partecipi al prossimo ciclo di colloqui in Svizzera", ha scritto Zelensky su X. I due presidenti hanno poi "prestato particolare attenzione alla prospettiva dello svolgimento del vertice Ucraina-America Latina". Anche Lacalle Pou è stato invitato a visitare l'Ucraina. (Kiu)