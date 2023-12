Legge Bilancio: Grimaldi (Avs), Molinari si preoccupa di esercizio provvisorio, noi dei poveri cristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il capogruppo della Lega alla Camera, Molinari, si dice soddisfatto perché non si andrà all’esercizio provvisorio: blindano la manovra, poi la cambiano per fare qualche favore, tanto per cambiare, a Lotito, prorogano i termini (scaduti) della rottamazione quater. Fanno cassa sulle pensioni, tassano assorbenti invece che i ricchi. Non so se ci siano i tempi per approvare la manovra entro Capodanno, come spera Molinari, ma a noi interessa piuttosto la sorte dei poveri cristi colpiti dalla manovra della destra”. Lo afferma, in merito alla legge di Bilancio, il vicecapogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. (Rin)