Argentina: Milei si insedia come presidente, pronto l'elenco dei ministri

- Quella che presterà giuramento nelle mani del presidente dell'Argentina, Javier Milei, è una squadra di dimensioni molto ridotte rispetto al governo uscente. Fedele alla promessa di tagliare la spesa pubblica e far pagare alla "politica" i primi sacrifici necessari a ricostruire l'economia nazionale, Milei ha infatti portato da 19 a nove il numero di ministri. A questi va aggiunto il ruolo di capo gabinetto, assegnato a Nicolas Posse, definito dai media come uomo di "massima fiducia" di Milei, l'unico ad averlo accompagnato nel colloquio ristretto con il presidente uscente, Javier Milei. Ingegnere e imprenditore, Posse vanta un lungo curriculum da manager di imprese private, per questo descritto come dotato di grande mentalità pratica e organizzativa (segue) (Abu)