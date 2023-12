Argentina: Milei si insedia come presidente, pronto l'elenco dei ministri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero dell'Economia, forse quello su cui sono puntate le maggiori attenzioni, va Luis "Toto" Caputo, già presidente della Banca centrale (l'istituto che Milei si propone di chiudere) durante il governo dell'ex presidente, Mauricio Macri. Definito da quest'ultimo come il "Messi delle Finanze", Caputo è per Milei il "maggior esperto finanziario" di cui dispone il Paese, per questo accreditato di un ruolo chiave nella complicata partita che il governo vuole giocare sul fronte dell'economia. Al suo ministero, il presidente eletto affida il compito di gestire l'abbattimento del deficit, premessa di una graduale attenuazione del debito, la chiusura della Banca centrale e la sostituzione del peso con il dollaro statunitense. Il tutto per poter innescare, nel giro di "18-24 mesi", un percorso deflattivo necessario a restituire potere d'acquisto e rilanciare la produzione. (segue) (Abu)