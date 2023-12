Argentina: Milei si insedia come presidente, pronto l'elenco dei ministri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli Esteri va Diana Mondino, già deputata del partito di Milei (La libertà avanza, Lla), tra le più ferme sostenitrici del progetto liberale del presidente, con un'attenzione speciale alle privatizzazioni dei grandi asset statali. È stata dirigente di imprese come Pampa Energia e Loma Negra (cementi), ma ha lavorato anche per Standard & Poor's. Di personalità spiccata, Mondino ha sostenuto durante la campagna elettorale posizioni destinate a creare dibattito: è stata lei a dare pubblicamente per chiuso il progetto di ingresso nei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), che si sarebbe dovuto celebrare a gennaio, non avendo peraltro mai nascosto critiche a soci di prima grandezza dell'Argentina, come Brasile e Cina. Particolare risonanza ha avuto la sua intervista al britannico "The Telegraph", nel quale difendeva il diritto degli abitanti delle Falkland (i kelpers) a decidere il loro destino. "Il concetto che si possa imporre alla gente quello che può o che deve fare è feudale e ingenuo", ha detto Mondino toccando una corda particolarmente sensibile di un dibattito politico nel quale l'unica politica di Stato pare essere la rivendicazione di sovranità sulle Malvinas. (segue) (Abu)