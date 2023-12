Argentina: Milei si insedia come presidente, pronto l'elenco dei ministri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sicurezza finisce a Patricia Bullrich, candidata alla presidenza per la coalizione conservatrice Insieme per il cambio (Jxc). Bullrich, che aveva ricoperto lo stesso incarico durante il governo dell'ex presidente, Mauricio Macri, era arrivata terza al primo turno delle elezioni presidenziali, tenute a ottobre. Esclusa dal ballottaggio, aveva deciso di sostenere Milei, con l'idea - non condivisa da tutto lo schieramento conservatore, visti gli attacchi sferrati dall'economista in campagna elettorale -, di unire comunque gli sforzi per sconfiggere il centrosinistra. Milei ha sempre detto che Bullrich non ha mai posto condizioni né chiesto incarichi per il sostegno al governo entrante, ma ha da subito riconosciuto che nella sua precedente esperienza governativa "aveva fatto molto bene". L'aspirante vice di Bullrich, Luis Petri, sarà il nuovo ministro della Difesa. Il tema della sicurezza, cruciale nell'agenda politica nazionale, diventa cosi appannaggio di due ministri "macristi", probabile traino per irrobustire la maggioranza di governo in Parlamento, visti i numeri ridotti di cui gode il partito Lla. (segue) (Abu)