Argentina: Milei si insedia come presidente, pronto l'elenco dei ministri (5)

- Il ministero dell'Interno spetta a Guillermo Francos, il più "politico" della squadra. Avviato a funzioni di governo sin da giovane, Francos è stato negli anni 90 molto vicino all'allora presidente Carlos Menem, e al ministro dell'Economia Domingo Cavallo, protagonisti tra le altre cose di un ampio programma di privatizzazioni. Ma nel corso della sua traiettoria ha coltivato legami politici e personali in diversi schieramenti, finendo da ultimo per essere designato dal presidente di centrosinistra Fernandez come rappresentante dell'Argentina presso la Banca interamericana dello sviluppo. Alla Giustizia va l'avvocato penalista, Mariano Cuneo Libarona. Il ministro ha al suo attivo diverse cause di rilievo mediatico negli anni 80, essendo stato nel collegio difensivo dell'ex presidente Carlos Menem e dell'ex rappresentante di Diego Maradona, Guillermo Coppola. Inoltre, è stato indagato per presunto insabbiamento nel caso che indaga l’attentato dell'Associazione della Mutua Israele dell'Argentina (Amia) del 1994, in cui morirono 85 persone. (segue) (Abu)