Argentina: Milei si insedia come presidente, pronto l'elenco dei ministri (6)

- A Sandra Pettovello spetta una delle deleghe più complicate dell'intera gestione, quella del Capitale umano, ministero creato per assorbire le competenze di Sviluppo sociale, Lavoro ed Educazione. Compito oneroso non solo per la quantità di materie da trattare, ma anche per il peso che queste - in gran parte riferite alle politiche dello Stato sociale - sono state ossatura dei governi precedenti, soprattutto di sinistra, e oggetto di possibili tagli con la nuova amministrazione. Laureata in Scienze dalla famiglia, Pettovello ha sin qui frequentato il mondo dei media e vanta una qualificazione nel counseling. La sua promessa, al momento, è quella di "coordinare" il lavoro dei vari dipartimenti. (segue) (Abu)