Argentina: Milei si insedia come presidente, pronto l'elenco dei ministri (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro super ministero è quello che dovrà reggere Guillermo Ferraro, alla guida delle Infrastrutture, con deleghe a Trasporto, Opere pubbliche e comunicazioni. In perfetta sintonia con il presidente, Ferraro promuove la netta riduzione del ruolo dello Stato nell'economia. Sue le critiche più veementi agli investimenti che lo Stato ha fatto per costruire il gasdotto Nestor Kirchner, l'infrastruttura che distribuisce idrocarburi dal ricco giacimento non convenzionale di Vaca Muerta, progetto con cui il governo uscente ha sperato di avviare il Paese verso l'autosufficienza energetica. Il nuovo ministro vanta una laurea in Amministrazione e Contabilità pubblica, dottorato in Scienze economiche e post-grado in Ingegneria di sistemi. L'ultimo tassello è quello della Salute, competenza che Pettovello ha voluto - contro gli auspici del presidente - scorporare dalle Risorse umane. Alla sua guida è stato nominati Mario Russo, cardiologo con vasta esperienza nell'area dell'amministrazione sanitaria. (Abu)