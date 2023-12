Incendio ospedale Tivoli: ordine infermieri Roma, ci siamo fatti onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta, nell'emergenza gli infermieri si fanno onore. Lo dichiara il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Roma, Maurizio Zega, in merito all'incendio di Tivoli. "Sentiamo parlare ancora di eroi per gli infermieri e i sanitari che si sono prodigati nella notte terribile dell'ospedale San Giovanni di Tivoli - aggiunge Zega -. Molti sono accorsi anche da casa senza obbligo alcuno di farlo: ebbene complimenti a loro, ai loro colleghi medici, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, a tutti i soccorritori. Ancora una volta, nell'emergenza, gli infermieri si fanno onore. Ma, ancora una volta, vogliamo ripeterlo, non si tratta di fare retorica sugli eroi, ma di prendere atto che questo è il giusto comportamento e il quotidiano lavoro di chi ha scelto la difesa della vita come professione. Che merita forse, lo diciamo a bassa voce in questa occasione, una maggiore considerazione", conclude la nota. (Com)