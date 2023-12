Incendio ospedale Tivoli: Regione Lazio, oncologia operativa da domani a Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla chiusura dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, si comunica che la Uoc di oncologia sarà operativa da domani, dalle ore 14:30 presso il Day hospital oncologico dell'ospedale Parodi Delfino di Colleferro. I pazienti con visite programmate per il giorno, lunedì 11 dicembre, sono stati tutti avvisati telefonicamente. Lo comunica la Regione Lazio. Inoltre, giornalmente verranno contatti tutti i pazienti al fine di garantire nei tempi previsti il programma terapeutico, le visite oncologiche verranno effettuate presso l'ospedale Angelucci di Subiaco e attraverso il Recup verranno contattati tutti i pazienti per programmare le visite di follow-up. Da domani verranno garantite tutte le prime visite oncologiche.(Com)